Atletica, Tortu lima i dettagli e si prepara al debutto

L'azzurro probabilmente farà il suo esordio sui 100

27-03-2023 11:08

Filippo Tortu si prepara, come tutti gli azzurri e non solo, all’esordio stagionale all’aperto. Il milanese ha così raccontato come sta andando questo inizio di preparazione a Gazzetta dello Sport.

«Sto lavorando bene: a Giussano, perché l’Arena di Milano per la rispruzzatura della pista è chiusa per un mese, fino al 12 aprile. Sabato, per esempio ho fatto un’ottima seduta. Curando soprattutto l’uscita di curva. Anche se per ora l’affronto a velocità ridotta, credo di essere molto migliorato. i 200 saranno la priorità ma non dimenticherò i 100, anzi l’esordio all’aperto potrà avvenire su questa distanza. Ma è tutto da verificare non abbiamo nemmeno guardato i calendari. Dipenderà dal prossimo mese e mezzo».

Poi l’azzurro prenderà anche parte a un secondo raduno federale dedicato alle staffette. Il primo come ha spiegato l’atleta tesserato con le fiamme Gialle è andato bene nonostante molti, su tutti Jacobs e Ceccarelli fossero reduci dagli Europei Indoor di Istanbul.

Poi su Ceccarelli: «Ci conoscevamo di visto: il primo a essere sorpreso di quello che ha fatto è lui stesso. Mi è parso proprio un bravo ragazzo, abbiamo fatto gruppo in fretta».