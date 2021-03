Atletica, tutta la soddisfazione di Stefano Mei

A qualche giorno dagli Europei Indoor di Atletica, è il Presidente della Federazione, Stefano Mei a fare un bilancio della spedizione azzurra che ha portato a casa un oro, un argento e un bronzo.

Come riporta Olimpia Azzurra, Mei è molto soddisfatto: “Abbiamo ottenuto risultati esaltanti, con le medaglie di Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Paolo Dal Molin, ma anche prestazioni fantastiche da chi non è riuscito ad andare a medaglia. Penso a Tobia Bocchi e alla staffetta 4×400 femminile che ha saputo comunque migliorare il record italiano”.

E non manca anche un cenno all’Olimpiade di Tokyo: “Sono molto felice di aver scelto di allargare i numeri della squadra. Ogni ragazzo che ha corso lo ha fatto con grande determinazione e ha fatto esperienza. Ora, chi non aveva mai partecipato, sa cosa sia una competizione internazionale. Sono davvero contento di quanto fatto dal gruppo, tanti primati personali, tante finali, com’è logico anche qualche controprestazione che servirà a far crescere. Sono certo che su questo mattoncino di Torun costruiremo una grandissima stagione che dovrà culminare in modo adeguato a Tokyo”.

OMNISPORT | 10-03-2021 13:58