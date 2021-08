Atletico Madrid e Vlahovic lontani: l'attaccante piace al Tottenham

Non è un mistero: Dusan Vlahovic piace praticamente a mezza Europa, a ragion veduta vista l’ottima stagione, quella passata, con la maglia della Fiorentina. L’attaccante serbo classe 2000 è finito sul taccuino di alcune Big europee.

Interessato a lui, negli scorsi giorni si è fatto avanti l’Atletico Madrid, che ha messo sul piatto 60 milioni di euro per prenderlo: secondo quanto riporta Sky Sport, però, la cifra non basta per assicurarsi la punta, che il club di Commisso vuole tenere in rosa.

Nelle ultime ore, poi, si è fatto vivo anche il Tottenham, spesso protagonista delle voci di mercato legate a Lautaro Martinez, che invece rimarrà all’Inter vista la sua centralità nel progetto di Simone Inzaghi.

Per questo motivo gli Spurs proveranno a prendere Vlahovic, che stando alle ricostruzioni sarebbe disposto ad offrire più di quanto offerto dall’Atletico Madrid, cercando di arrivare al giocatore che tanto bene ha fatto nel recente passato, nonostante la giovane età, e che tanto bene può fare in futuro.

OMNISPORT | 15-08-2021 12:06