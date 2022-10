Atletico Madrid, Griezmann: "Fatto di tutto per restare"

11-10-2022 17:56

Da qualche giorno è ufficiale il riscatto a titolo definitivo di Antoine Griezmann dal Barcellona per l’Atletico Madrid. Il francese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, ecco le sue parole: “Sono molto felice, è quello che volevo da quando sono arrivato qui. Restare, godermi questo club, questo allenatore, questi compagni di squadra, questo stadio e questi tifosi. Ho fatto di tutto; quando ho capito che avrei avuto la possibilità, ho parlato con il club. Sapevo cosa si aspettavano da me e non ho esitato”.