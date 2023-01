Atletico Madrid, il presidente del club contraddittorio sul futuro di Joao Felix

08-01-2023 19:27

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha lasciato intendere che Joao Felix resterà nel club, ma sa che “nella vita non c’è nulla di impossibile”. L’Arsenal e il Manchester United sono, per esempio, tra i club che stanno seguendo da tempo Joao Felix.

L’attaccante portoghese ha avuto un periodo difficile al Wanda Metropolitano dopo essere arrivato dal Benfica per l’enorme cifra di 126 milioni di euro nel 2019. Joao Felix ha però segnato nella prima partita dell’Atletico dopo la Coppa del Mondo contro l’Elche, portando la sua squadra alla vittoria per 2-0 in LaLiga.

Il 23enne è pronto per la grande sfida di domenica contro il Barcellona e il presidente dell’Atleti Cerezo ha dichiarato che resterà nella capitale spagnola, ma non ha escluso una partenza a gennaio.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo: “A meno che non si dica il contrario, la sua destinazione continua a essere l’Atletico Madrid. È un giocatore dell’Atletico Madrid, ha un contratto lungo. Per quanto ne so, nessuno è venuto a comprarlo”.

Cerezo ha aggiunto: “Non c’è nulla di impossibile nella vita, è un giocatore dell’Atletico. La cosa normale è che rimanga”.

La posizione dell’allenatore dell’Atleti Diego Simeone è stata messa in discussione in questa stagione, ma Cerezo non ha dubbi sul fatto che sia l’uomo giusto per questo lavoro.

“Simeone è un grande allenatore, ideale per l’Atletico Madrid”, ha detto. “Saremo con lui finché non deciderà”.

