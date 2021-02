Atletico Madrid in fuga, la gioia di Suarez

Altri due gol per trascinare la squadra alla vittoria per 4-2 sul campo del Cadice e rafforzare un primato in Liga che sembra inattaccabile.

Luis Suarez sta volando con il suo Atletico Madrid, in vetta al campionato con dieci punti di vantaggio su Barcellona e Real Madrid e una partita in meno rispetto ad entrambe le squadre.

L’attaccante uruguaiano, attuale Pichichi con 14 gol, ha concesso un’intervista esclusiva a ‘Stats Perform’ al termine della gara contro il Cadice: “Il Cadice è un avversario difficile in particolare nel proprio stadio, ma siamo riusciti a vincere. Sono contento per la doppietta, ma soprattutto per aver aiutato la squadra, il mio obiettivo è questo”.

La squadra di Simeone è stata più forte delle assenze di Ferreira Carrasco, Herrera e Trippier: “Quando mancano giocatori importanti il rischio è quello di risentirne – ha aggiunto Suarez – ma la nostra rosa è di grande valore e siamo in grado di supplire alle assenze”.

Il Pistolero è andato a segno anche su punizione: “Ho parlato con Joao Felix e Tomy Lemar, la distanza mi piaceva e per fortuna sono riuscito a segnare” ha concluso.

OMNISPORT | 01-02-2021 15:41