Atletico Mineiro eliminato: Palmeiras in finale di Libertadores

E’ il Palmeiras la prima squadra a staccare il pass per la finale dell’edizione 2021 della Copa Libertadores . Al ‘ Verdão ’, è bastato un pareggio per 1-1 sul campo dell’ Atletico Mineiro per superare lo scoglio semifinali e per garantirsi la possibilità di difendere il titolo di campioni del Sudamerica conquistato lo scorso 30 gennaio a Rio de Janeiro al termine di una partita drammatica con il Santos decisa al 99’ da un goal di Breno.

La compagine guidata da Abel Ferreira , ha avuto la meglio sui rivali grazie al computo di quanto accaduto nel corso di 180’ di gioco. La semifinale di andata, giocata in casa lo scorso 22 settembre, si era infatti chiusa sul risultato di 0-0 (con rigore fallito da Hulk nel primo tempo per l’Atletico) e così nel match di ritorno decisiva è stata la rete di Dudu che al 68’ ha pareggiato quella siglata al 52’ dall’ex attaccante del Napoli Edu Vargas .

In campo, tra le fila del Palmeiras, anche l’ex Milan Gustavo Gomez , oltre a Felipe Melo , centrocampista con un passato alla Fiorentina, alla Juventus e all’Inter che ora, a 38 anni, punta al suo secondo alloro continentale.

All’Atletico Mineiro di Hulk, Vargas e Zaracho, non è bastata una prestazione nel complesso migliore, per raggiungere quella finale inseguita dal 2013.

Il Palmeiras sfiderà nell’ultimo atto della competizione i connazionali del Flamengo o gli ecuadoriani del Barcellona . Nella semifinale di ritorno, che si giocherà nella notte in Ecuador, si ripartirà dal 2-0 dell’andata a favore dei brasiliani firmato Bruno Henrique (doppietta per lui all’andata).

29-09-2021