18-04-2022 20:33

Un buon Fabio Fognini ha la meglio su Marco Cecchinato e accede agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Belgrado. Il tennista ligure vince in rimonta su Cecchinato col punteggio di 6-7 6-2 6-2. 395° successo per Fogna, 233° sulla terra battuta in carriera.

Fognini, appena uscito dai primi 50 del mondo, tenta di rientrarci il prima possibile.

OMNISPORT