ATP 250 Brisbane, Nadal è tornato ed è subito convincente: 7-5 6-1 su Thiem. Arnaldi, rimonta show

Thiem dura solo un set e per Nadal è tutto relativamente facile nel primo match disputato dopo 349 giorni. Rafa è sembrato davvero quello dei momenti migliori.

02-01-2024 12:04

Rafa è tornato, Rafa è quello di sempre. Vincente, innanzitutto: in un’ora e mezzo liquida la pratica Thiem (7-5 6-1), senza mai dare la sensazione di poter realmente consentire all’austriaco di mettere in discussione la sua leadership. E, cosa ancor più importante, fisicamente debordante come ai bei tempi. Nadal concentrato, solido, apparentemente senza punti deboli. Tanto da non concedere nemmeno una palla break in tutto l’incontro, riuscendo a forzare la mano quando più se n’è avvertito il bisogno. Insomma, il Rafa che tutti conoscevamo. Che a un anno di distanza dall’ultima gara disputata, e dopo mesi di allenamenti mirati, ha ribadito al mondo intero di non avere ancora fretta di appendere la racchetta al chiodo.

Battaglia vera, ma solo per un set

Thiem, va detto, non rappresenta forse il tennista più insidioso che in questo momento storico si possa incontrare lungo il cammino. Ma resta pur sempre uno che di tennis ad alto livello ne ha masticato tanto: il vincitore dello US Open 2020 per un set ha fatto ciò che tutti si aspettavano, provando a scalfire le certezze che lentamente (ma inesorabilmente) Rafa andava cercando.

C’è riuscito fino al dodicesimo gioco, quello nel quale ha concesso quattro palle break allo spagnolo: ne ha annullate tre sfruttando la prima di servizio verso sinistra, ma sull’ultima ha vanificato tutto, paradossalmente nello scambio che sembrava più semplice dopo aver servito benissimo, aprendosi il campo per un comodo dritto, spedito però 20 centimetri fuori dal campo. Mancanza di lucidità, si potrebbe dire: una sensazione comune a molti tennisti, quando Nadal è dall’altra parte della rete.

La solidità di Rafa: come se il tempo si fosse fermato

Le percentuali bulgare al servizio del mancino di Manacor (89% di punti vinti nel primo set con la prima, l’88% con la seconda) hanno reso vani i pur generosi tentativi dell’austriaco di provare a restare attaccato alla partita. Tanto che nel secondo set Nadal ha subito trovato un comodo break, utile per giocare senza troppi assilli il resto dell’incontro (ha fatto apparentemente un po’ fatica soltanto nel quinto gioco, quando s’è trovato sotto 15-30, caso più unico che raro) e andare a incassare il gettone, mettendoci un altro break conquistato nel sesto game.

Le attese per un ritorno arrivato a 349 giorni dall’ultimo incontro disputato sono state soddisfatte appieno: Rafa è sembrato davvero quello dei giorni migliori, sempre ficcante e proposito col dritto, efficace col rovescio, soprattutto difficile da arginare in risposta (21-6 il computo dei punti vinti), tanto da aver costretto a più riprese Thiem a forzare al servizio. E proprio al servizio sono arrivate risposte piuttosto convincenti, non avendo concesso neppure una palla break.

Le parole di Nadal: “Un giorno emozionante”. E super Lendl

“Grazie per avermi supportato, onestamente è stato un giorno emozionante e importante, arrivato dopo uno degli anni più duri della carriera”, ha detto Rafa a fine match. “Tornare e giocare davanti a un pubblico fantastico come quello australiano è bellissimo, e credo di averlo fatto a un livello piuttosto alto per essere il primo giorno dopo così tanto tempo. Dico inoltre grazie alla mia famiglia che mi ha seguito in questa trasferta”.

Sulla partita, Nadal ha fatto capire di essersi divertito: “Non so esattamente il livello che può avere Thiem, ha servito bene nel primo set e sono stato bravo a crearmi le occasioni per fare il break sul 6-5. So che anche per lui è stata dura rientrare dopo l’infortunio, l’ho visto bene nella prima parte e per questo gli auguro il meglio per il proseguo della stagione”.

La vittoria numero 1.069 in carriera gli permette di scavalcare Ivan Lendl alla posizione numero 4 dei tennisti con più vittorie: “Sono contento di questa statistica, ma ammetto che non era la prima cosa a cui pensavo oggi. Ero un po’ nervoso prima di giocare, non sapevo a che livello sarei tornato, ma è tutto molto bello. Ho sentito l’affetto e l’aiuto di tanti. Sentirmi di nuovo competitivo di fronte a un pubblico che amo è bellissimo: in Australia ho avuto sempre tanto supporto e mi sento davvero avvolto da tanto affetto”.

Arnaldi è sempre infinito: batte Fucsovics dopo una maratona

Le buone notizie per l’Italia le ha portate invece Matteo Arnaldi, che s’è imposto al tiebreak del terzo set su Marton Fucsovics nella prosecuzione del match interrotto lunedì per via della pioggia. Il tennista ligure è stato bravo a conquistare un break a metà del secondo set, utile per rimettere in pari l’incontro, ed è stato poi solido e concentrato nel corso del terzo parziale, dove l’ungherese ha migliorato le percentuali al servizio, col tiebreak che s’è rivelata essere l’unica soluzione possibile. Qui Arnaldi non ha sbagliato praticamente nulla: ha dovuto annullare una palla match sul 7-6 per il rivale, poi ha infilato tre punti consecutivi e s’è regalato la prima gioia del 2024. Naturalmente, come da copione, sempre con una rimonta da lottatore puro.

Anche Lucia Bronzetti fa festa: ora però c’è la Sabalenka

Nella mattinata australiana anche Lucia Bronzetti ha completato felicemente il suo match contro la statunitense Ashlyn Kruger: avanti 1-0 ma sotto di un break nel secondo set al momento dell’interruzione, la giocatrice romagnola ha subito mostrato un altro piglio, strappando il servizio alla giovane rivale e poi completando l’opera grazie a un secondo break conquistato nel dodicesimo gioco, grazie al quale ha evitato il tiebreak e s’è presa la vittoria. Ai sedicesimi però l’asticella è destinata ad alzarsi, con Lucia che se la vedrà con Aryna Sabalenka.