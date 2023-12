Tennis, Nadal rientra a Brisbane dopo un anno e perde, ma in doppio: martedì in singolare sfida Thiem

Rafa Nadal torna in campo a distanza di 347 giorni dall'ultima volta: sconfitta per il maiorchino nel doppio, in coppia con l'amico Marc Lopez, ma indicazioni confortanti.

In Australia aveva giocato l’ultima partita, quasi un anno fa, al secondo turno degli Australian Open contro McDonald. E in Australia è tornato in campo, a Brisbane per la precisione, spezzando un digiuno che si è protratto per 347 giorni. Un’infinità, per lui e per i suoi fan. Rafa Nadal è tornato. Ha rimesso piede in campo in un torneo Atp, seppure soltanto nel doppio, per ora. Ha perso, ma in fondo è un dettaglio. Perché mai come questa volta, anche per un vincente come il maiorchino, l’importante era quanto meno partecipare.

Nadal-Lopez ko nel doppio al torneo di Brisbane

Nadal, per la precisione, è sceso in campo nel primo turno del tabellone del doppio all’Atp 250 della capitale del Queensland, in coppia con l’amico Marc Lopez, che lavora nel suo staff dal 2021. Una sfida quasi impossibile per i due spagnoli, contro due mostri sacri del doppio planetario, gli enfants du pays Max Purcell e Jordan Thompson. Una coppia forte, che ha dimostrato il suo valore sul campo. Sei a quattro nel primo set, sei a quattro nel secondo. Il ritorno in campo di Nadal è durato un’ora e tredici minuti.

Buone indicazioni per Rafa al rientro in campo

Al di là del risultato, Nadal ha approfittato della circostanza per testarsi in un match ufficiale, per saggiare e valutare le risposte del suo fisico alle sollecitazioni di una partita vera. E, al di là di qualche impaccio iniziale, le indicazioni sono state confortanti. L’ex numero uno al mondo è andato in crescendo, soprattutto al servizio. Nelle ultime fasi del match è entrato davvero in partita, “rischiando” quasi a evitare la sconfitta. Poco male. Da martedì tornerà in gioco nel singolare, che poi rappresenta il suo vero obiettivo in vista degli Australian Open.

La prossima sfida in singolare contro Thiem

A sfidarlo, nel primo turno del main draw del torneo di Brisbane, ci sarà un altro vecchio amico: Dominic Thiem. Già, proprio l’austriaco, suo avversario in tante circostanze, tra cui le finali del Roland Garros del 2018 e del 2019, tutte e due vinte da Rafa. Quindici i precedenti, con nove vittorie dello spagnolo e sei dell’austriaco, che si è qualificato al torneo superando un italiano, Giulio Zeppieri, in tre set: 3-6, 6-4, 6-4 il punteggio.

Le parole di Rafa Nadal in sala stampa a Brisbane

Al termine del match di doppio Nadal ha parlato in conferenza stampa, lasciando intendere che questa potrebbe essere la sua ultima scampagnata in Australia. Anzi no. “Le possibilità che sia l’ultima volta che partecipi a questi tornei sono alte, ma nessuno può sapere cosa accadrà da qui al prossimo anno”, ha sottolineato enigmatico il diretto interessato. “Se sarò qui tra un anno per favore non ripetetemi che avevo detto che questa sarebbe stata la mia ultima stagione, perché non l’ho fatto. Ho solo detto che è possibile che questa sia la mia ultima volta qui“.