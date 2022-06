ATP 250 Maiorca, prima finale sull'erba per Tsitsipas

24-06-2022 19:07

Prima finale della carriera sull’erba per Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco ha infatti raggiunto l’ultimo atto del torneo di Maiorca, su erba.

Il numero 6 del mondo, testa di serie numero 2 del torneo, vincitore a Montecarlo e finalista sconfitto al Roland Garros oltre che ad Amsterdam, ha superato in due set in semifinale il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-4, 6-4 e se la vedrà in finale con lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 5 del seeding e 19 del ranking ATP, che ha spento i sogni della rivelazione del torneo, il qualificato svizzero Antoine Bellier per 7-6(5), 6-2.

Il torneo di Maiorca, giunto alla seconda edizione e prova generale di Wimbledon insieme al contemporaneo torneo di Eastbourne, è giunto alla seconda edizione: nel 2021 a vincere fu Daniil Medvedev, eliminato quest’anno ai quarti proprio da Bautista-Agut.