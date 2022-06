ATP 250 's-Hertogenbosch, Medvedev battuto in finale

12-06-2022 16:31

È vero che l’erba è una superficie che il numero 2 del mondo Daniil Medvedev non ama, è anche vero però che il russo a ’s-Hertogenbosch è arrivato in finale. Oggi però ha perso a sorpresa dal beniamino di casa Tim Van Rijthoven, numero 205 del ranking, l’ultima partita dell’ATP 250 della città olandese col netto punteggio di 6-4 6-1 in un’ora di gioco. Il 25enne Van Rijthoven si aggiudica il suo primo torneo dopo non aver mai vinto un solo match nel circuito maggiore.