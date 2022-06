ATP 250 's-Hertogenbosch, Medvedev in finale

11-06-2022 20:48

A due giorni dal ritorno al comando del ranking ATP, Daniil Medvedev centra la prima finale del suo 2022 arrivando all’ultimo atto del torneo di ‘s-Hertogenbosch.

Sull’erba olandese il russo non ha lasciato scampo in semifinale al francese Adrian Mannarino, sconfitto per 7-5, 7-5.

Medvedev, alla seconda finale in carriera sull’erba, a un anno dalla vittoria a Maiorca, si troverà di fronte il sorprendente atleta di casa Tim Van Rijthoven, 25 anni, numero 205 del mondo, alla prima finale in carriera, che dopo aver eliminato Hugo Gaston ha superato in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del ranking ATP e testa di serie numero 2 del torneo.

Van Rijthoven si è imposto con il punteggio di 6-3, 1-6, 7-6(5). Per Medvedev si tratta dell aseconda finale