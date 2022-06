ATP 250 Stoccarda, la pioggia salva Musetti

07-06-2022 23:22

Non sono mancate le sorprese nei match dei sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Stoccarda, che ha segnato l’inizio della stagione su erba.

Dopo l’eliminazione di Joao Sousa ad opera del moldavo Radu Albot, che agli ottavi affronterà la testa di serie numero 2 Matteo Berrettini, martedì hanno centrato il pass per gli ottavi anche Bublik, Kyrgios, Murray e Fucsovics, mentre esiti inattesi sono arrivati dal derby francese con la testa di serie numero 8 Ugo Humbert sconfitta in rimonta in tre set da Arthur Rinderknech (4-6, 7-6, 6-4). Fuori anche Maxime Cressy ad opera del qualificato svizzero Dominic Stricker.

Sospesa invece per pioggia la partita tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 5: mercoledì alla ripresa il livornese cercherà di ribaltare un match quasi segnato, che al momento dell’interruzione vedeva il georgiano avanti 7-5, 4-2 e 30-0.