ATP 250 Stoccarda: Murray elimina Tsitsipas e va in semifinale

10-06-2022 20:53

Per qualcuno può essere un risultato a sorpresa, in realtà non lo è, perché Stefanos Tsitsipas non si è mai trovato a suo agio sull’erba, tanto che a Wimbledon è uscito tre volte su quattro al primo turno, mentre il pluriinfortunato Andy Murray vanta nella sua bacheca due titoli ai Championships e uno dei suoi due ori olimpici vinto a Londra 2012 proprio sui prati di Church Road. Ebbene oggi, nei quarti dell’ATP 250 sull’erba tedesca di Stoccarda, il veterano scozzese, attualmente numero 68 ma ex numero 1, ha battuto il greco numero 5 col punteggio di 7-6 6-3 qualificandosi per la semifinale, dove incontrerà l’australiano Nick Kyrgios, che sul 7-6 3-0 ha beneficiato del ritiro dell’ungherese Marton Fucsovics.