ATP 250 Stoccarda, Musetti vola ai quarti di finale

Al carrarino basta poco più di un'ora e mezzo per liquidare Barrere: "Ho giocato un bel tennis, sono stato lucido nei momenti chiave".

14-06-2023 19:09

Seconda vittoria di fila per Lorenzo Musetti sull’erba: il 21enne carrarino, NR. 17 del Ranking e NR. 6 del Seeding, bissa il successo sul croato Borna Gojo liquidando in un’ora e 35′ il francese Grégoire Barrère, che sfidava per la prima volta.

Caratterizzano la prestazione dell’azzurro l’alta percentuale di punti vinti quando con la prima di servizio (82%: 8 ace) e la cancellazione delle sette palle break concesse (100%): a un inizio di partita ‘regolare’, senza particolare emozione nei turni di servizio, ha fatto seguito il break del quinto gioco, ottenuto con una risposta micidiale; l’abbrivio è quello giusto, in virtù di una palla dell’immeditato contro-break cancellata e dell’allungo dovuto a un errore del rivale, trasformato da 5-3 in 6-3. È il primo gioco a determinare l’incontro nel suo complesso: Musetti difende strenuamente il servizio, annullando sei palle-break, l’ultima ancora con un ace; il break del decisivo 5-3 è regalato da un errore di Barrère che spedisce fuori un dritto in avanzamento a campo vuoto.

Così Musetti ha commentato la qualificazione ai 17mi quarti in carriera, dove sfiderà il vincitore tra il ceco Jiří Lehecka (N. 37 del Ranking) e lo statunitense Frances Tiafoe (N. 12 del Ranking, terza testa di serie): “Anche oggi ho giocato un gran tennis: sono soddisfatto del mio livello di gioco sull’erba. Sono stato molto lucido nei momenti importanti. Lui con il rovescio gioca molto piatto, io ho provato a mischiare un po’ le soluzioni ed ho approfittato di qualche suo errore”.