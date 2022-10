ATP 500 Basilea: trionfa sempre Felix Auger-Aliassime, battuto Rune

30-10-2022 17:31

Il tennista proveniente dal Canada Felix Auger-Aliassime, dopo aver trionfato in modo stupendo nei tornei di Firenze e di Anversa, successi arrivati entrambi negli ultimi 15 giorni, ha deciso di non volersi più fermare per niente al mondo. Nella finale del torneo ATP 500 di Basilea, ha letteralmente demolito pure il giovane tennista di origine danese Holger Rune col punteggio finale di 6-3, 7-5

Per Auger-Aliassime si tratta della 13° vittoria consecutiva. Con questa bella vittoria, il canadese rafforza ulteriormente la sua candidatura in vista delle ormai imminenti ATP Finals di Torino, che si disputeranno tra pochi giorni dopo il torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy.