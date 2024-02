ATP 500 Rotterdam, Jannik Sinner ai quarti trova Milos Raonic: quando gioca, orario e dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà il canadese alle 21 circa alla Ahoy Arena dopo aver superato brillantemente il primo turno con un netto 6-3, 6-3 ai danni dell'olandese van de Zandschulp e Monfils

16-02-2024 12:15

In un incastro perfetto, la sorte riservata a Jannik Sinner si lega alle scelte del russo Daniil Medvedev, suo avversario nella finalissima di Melbourne agli Australian Open e arroccato sulla posizione numero 3, ambizione nota del tennista altoatesino che già a Rotterdam potrebbe aggiudicarsi i punti necessari a raggiungere l’obiettivo. Come e perché?

Se Jan dovesse approdare alla finale, dato che Medvedev ha deciso di non prendere parte al torneo di Doha, matematicamente quel podio sarebbe suo. Appuntamento, dunque, stasera con i quarti che lo vedranno contrapposto al canadese Milos Raonic.

ATP 500 Rotterdam: il percorso di Sinner

Dopo aver superato brillantemente 6-3, 6-3 all’olandese Botic van de Zandschulp con un punteggio eloquente, ha battuto anche il francese Gael Monfils 6-3, 3-, 6-3 al quale ha ceduto un set che ha aumentato la tensione, ma senza che ciò mettesse a repentaglio il suo percorso a Rotterdam.

L’organizzazione del torneo ha reso noto l’orario, un appuntamento che merita il dovuto rispetto – come egli stesso, poi, afferma – per il protagonista assoluto e fresco vincitore del suo primo Slam, agli Australian Open. L’azzurro scenderà in campo tardi, presumiamo attorno alle 21-21:30 dopo il match in programma.

La sfida fra Jannik Sinner e Milos Raonic è in programma venerdì 16 febbraio alla Rotterdam Ahoy. Sarà l’ultimo match di giornata sul Centrale e inizierà dopo Griekspoor-Ruusuvuori/Struff (orario d’inizio 19:30).

Sinner supera anche Monfils

All’ABN AMRO Open, il torneo ATP 500 in programma a Rotterdam dal 12 al 18 febbraio e primo impegno dopo il trionfo degli Australian Open, Jan ha già dimostrato quale qualità può spendere.

L’allievo di Vagnozzi e Cahill, venerdì 16 febbraio, potrebbe già toccare quota 3° posto nel ranking ATP grazie a una combinazione di circostanze favorevoli.

L’incrocio con Medvedev

Medvedev non disputerà il torneo di Doha, vinto l’anno scorso: dopo aver rinunciato al 500 di Rotterdam, il russo si è infatti cancellato anche dal 250 in Qatar e dunque perderà più punti rispetto allo stesso periodo della stagione che, invece, Sinner sta disputando. Medvedev lascerà per strada 750 punti: da 8765, il suo bottino passerà a 8015.

Se Jan arriverà in finale, toccherà quota 8100 virtualmente e scavalcherà quindi il russo che ha dovuto dire no al torneo in Qatar che aveva vinto la scorsa stagione.

Quando si gioca Sinner-Monfils: diretta tv e streaming

Ricapitolando, la sfida fra Jannik Sinner e Milos Raonic è in programma venerdì 16 febbraio alla Rotterdam Ahoy. Come programmato dall’organizzazione, il match sarà il quarto di giornata sul Centrale e inizierà non prima delle 21, compatibilmente con gli incontri che sono stati programmati sul campo scena di questa sfida tra i due giocatori.

Ma dove seguire in diretta il prossimo incontro di Sinner? Oltre alla nostra diretta, live su Virgilio Sport, sarà possibile seguire live su Now e Sky Sport l’appuntamento con Rotterdam.

Sono quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sull’emittente satellitare: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA. Il campione di Melbourne è in campo a Rotterdam (cemento indoor) come testa di serie numero 1. Tornei che sarà possibile vedere anche in streaming, su Now e attraverso l’app SkyGo.

Ecco il nostro riepilogo:

Torneo: ATP Rotterdam 500

Partita: Sinner-Raonic

Data e orario: 16 febbraio, ore 21 circa

Diretta tv: Sky

Streaming: Now e SkyGo

SEGUI SINNER IN DIRETTA LIVE SU NOW