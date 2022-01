ATP Adelaide, Musetti fuori al primo turno

04-01-2022 08:45

Inizia male il 2022 di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato infatti eliminato al primo turno dell’Atp 250 di Adelaide, battuto in tre set dal giapponese Taro Daniel, proveniente dalle qualificazioni e impostosi con il punteggio di 6-4 6-7 (5) 6-3.

L’azzurro approccia male il match, cedendo subito il servizio all’avversario, mai impensierito dalla risposta di Musetti, falloso e impreciso e mai in grado di procurarsi una palla match in tutta la partita. Equilibrio nel secondo set e anche nel terzo: Lorenzo trova lo spunto giusto per risolvere a proprio favore il tiebreak, prima del fatale break subito nell’ottavo gioco del terzo set che pone fine alla sua avventura sul cemento australiano.

