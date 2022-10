06-10-2022 18:21

Continua il torneo di Astana, senza italiani dopo l’eliminazione di Nardi. Nella giornata di oggi Hubert Hurkacz, che sfiderà Tsitsipas, ha battuto Alexander Bublik con un doppio 6-4. Tutto facile anche per Novak Djokovic che con il punteggio di 6 – 3, 6 – 1 ha eliminato Botic van de Zandschulp. Il russo Karen Khachanov, ha invece superato in rimonta Marin Cilic per 2-6 6-3 6-3.

Vittoria anche per Daniil Medvedev che ha vita facile con il finlandese Emil Ruusuvuori, sconfitto con un 6-3 6-2. L’ex numero 1 al mondo sfiderà ora Roberto Bautista Agut.