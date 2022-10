ATP Astana, Djokovic vince il suo 90° titolo in carriera

09-10-2022 14:35

C’è poco da fare, nonostante abbia giocato molti meno tornei di quanti avrebbe potuto a causa delle limitazioni per la mancata vaccinazione al Covid-19, in Australia prima e in Novak Djkovic vince.

Il Djoker ha infatti battuto il greco Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4, vincendo così il torneo ATP 500 di Astana: per Nole si tratta dunque del 90° titolo ATP della carriera, il secondo di fila in appena due settimane dopo quello all’ATP 250 di Tel Aviv. Proprio sulla falsariga degli ultimi sei precedenti, Nole si è imposto fin da subito in una partita quasi sempre dominata, una vittoria che non ammette nessun tipo di replica.

Si tratta del quarto successo dell’anno per Djokovic dopo appunto Tel Aviv, gli Internazionali di Roma e Wimbledon, torneo che però non ha assegnato punti per la Race, dove comunque Nole è a buon punto (10° posto al momento, cuscinetto imprescindibile per restare nei 20 e garantirsi un posto alle ATP Finals di Torino ormai sicure). Ricordiamo inoltre che il Djoker non ha potuto giocare due Slam su quattro e quattro Masters 1000 sugli otto fin qui giocati, oltre a non poter vantare dei 2000 punti della vittoria ai Championship.

Curioso invece un fatto per Tsitsipas: su nove finali giocate a livello di ATP 500, le ha perse tutte.