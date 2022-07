ATP Bastad 2022: Fognini eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni

11-07-2022 14:19

Dopo aver eliminato per due set a zero lo svedese Friberg, Fabio Fognini perde nell’ultimo turno delle qualificazioni del torneo di Bastad. Sulla terra rossa svedese il ligure è stato battuto in tre set dallo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 108 del mondo, con il punteggio di 7-5 5-7 6-4 dopo oltre due ore di gioco.

Prosegue quindi il periodo altamente negativo di Fognini che anche questa volta manca così l’accesso al tabellone principale. Huesler ha vinto grazie soprattutto al suo servizio: lo svizzero ha realizzato sette ace ed ottenendo l’84% dei punti con la prima. Huesler ha vinto 96 punti in totale, contro gli 88 di Fognini, che ha conquistato il 69% dei punti con la prima ed il 64% con la seconda di servizio.

Che match è stato? Nel primo set regna un sostanziale equilibrio fino a quando lo svizzero ha la possibilità di servire per chiuderlo sul 5-4, ma subisce il controbreak dell’azzurro. Sembra sicuro il tie-break ed invece Fognini perde nuovamente il servizio ed Huesler conlude la prima frazione in suo favore per 7-5.

Nel dodicesimo game del secondo set, Fognini si procura due palle set e la prima è quella decisiva per strappare la battuta all’avversario e chiudere sul 7-5. Quando la partita sembra quindi girare verso il taggiasco, nel terzo set, Fognini spreca tre palle break nel quarto game, e da li, perde contatto con il match scomparendo dal campo. Lo svizzero riesce a chiudere in suo favore per 6-4, qualificandosi per il tabellone principale.