11-02-2022 21:12

L’avventura di Fabio Fognini in Argentina si conclude ai quarti di finale. Il numero 40 al mondo – virtualmente 38° dopo questo torneo – è stato sconfitto dal padrone di casa Federico Delbonis 6-4 6-4.

Non sono mancati i rimpianti per l’azzurro, ma qualche errore banale e un po’ di nervosismo hanno influito negativamente sul match. Per Fognini si tratta della terza sconfitta su cinque partite giocate in stagione.

OMNISPORT