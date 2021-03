ATP Buenos Aires: Mager eliminato agli ottavi

Dopo la vittoria contro Caruso nel derby di esordio, si ferma al secondo turno l’avventura di Gianluca Mager al torneo ATP 250 di Buenos Aires.

L’azzurro è stato battuto in due set molto lottati dall’espertissimo spagnolo Pablo Andujar, N.6 del seeding, per 6-4 7-6(5) in un match durato oltre due ore. Partita sempre in salita per il nostro tennista che ha sempre rincorso nel punteggio e non è mai stato avanti in nessuno dei due set perdendo la battuta in apertura in entrambi i parziali.

Lo stesso è accaduto anche nel tie-break che ha chiuso l’incontro con Andujar avanti 3-1 e 5-3 prima di chiudere per 7 punti a 5. Mager rimane dunque a ridosso della Top 100 mondiale anche se porta via dall’Argentina solamente 10 punti ATP.

OMNISPORT | 05-03-2021 10:56