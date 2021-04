ATP Cagliari: Cecchinato crolla contro Hanfmann

Non è iniziato nel migliore dei modi la stagione agonistica per il siciliano Marco Cecchinato: per lui in questo 2021, sono arrivate solo delusioni. Quella contro Hanfmann è la settima sconfitta su nove gare dall’inizio dell’anno. Troppo poco per un tennista che tre anni fa era in top-20, raggiungeva la semifinale del Roland Garros e vinceva due tornei Atp.

Nonostante qualche timido segnale di ripresa intravisto nella seconda metà del 2020, il 28enne siciliano è stato sconfitto nel secondo turno dell’Open di Sardegna dal tedesco Yannik Hanfmann, evidenziando una versione di Cecchinato insicura, fallosa e nervosa e soprattutto incapace di trovare soluzioni per uscire dalle difficoltà.

In un’ora e 34 minuti di gioco il tedesco si sbarazza dell’italiano col punteggio di 7-5, 6-1. Se durante il primo set c’è stata battaglia, il secondo è stato un crollo verticale per Cecchinato non aiutato dalla prima di servizio (solo il 52 per cento) e da ben 3 doppi falli.

Hanfmann adesso se la vedrà ai quarti di finale contro il vincente tra il francese Simon e il nostro Lorenzo Sonego, pronto chissà, a vendicare Cecchinato.

