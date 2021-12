ATP Cup, Binaghi pronto a gioire con Berrettini e Sinner

26-12-2021 22:23

Russia, Austria e Australia sono le avversarie dell’Italia nel Gruppo B dell’ATP Cup che vedrà il via a breve. In questa occasione, a differenza di quanto successo in Coppa Davis, gli azzurri potranno finalmente contare su Matteo Berrettini, che ha finalmente smaltito l’infortunio patito nel round robin delle Finals contro Zverev.

Queste le parole del tennista romano alla Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa: “Sono guarito, l’infortunio per fortuna si è risolto piuttosto in fretta e ho potuto allenarmi molto bene durante queste settimane di pausa. Voglio partire subito aggressivo sul cemento, prima in Australia e poi nei Masters 1000 americani, perché è la superficie dove posso esprimermi meglio. Ma per l’anno prossimo ho anche un altro desiderio: andare più avanti possibile al Roland Garros”.

Oltre a Mateo Berrettini e a Jannik Sinner, che ha chiuso l’anno in Top.1′, in Australia potremo contare anche sul talento di Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Il presidente della FIT Angelo Binaghi ha parlato proprio del movimento maschile italiano in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos. Ecco le sue parole ripiene di speranza per questo nuovo anno di sport azzurro:

“Si chiude una stagione d’oro per il nostro tennis e le prospettive per il prossimo anno e gli anni futuri sono ancora migliori.

Abbiamo due ragazzi in grado di puntare a vincere dei tornei dello Slam. La concorrenza è fortissima ma ci sono le premesse per ripetere le imprese delle ragazze nel decennio 2006/2016. C’è un po’ di rammarico per il ko ai quarti di finale della Coppa Davis contro la Croazia ma non dimentichiamo che abbiamo dovuto rinunciare al numero uno per infortunio.

Siamo gli unici insieme alla Russia ad avere due giocatori nella top ten e, ad organico completo avevamo le carte in regola per arrivare in finale. Tennis femminile? Sono cresciute molto anche le ragazze con la Giorgi che ha vinto un torneo 1000 in Canada battendo tutte le più forti e la Paolini che ha centrato il suo primo torneo nel circuito maggiore a Portorose. In proporzione sono migliorate più dei ragazzi” .

OMNISPORT