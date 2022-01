ATP Cup, il Canada va in semifinale

06-01-2022 14:44

A staccare il biglietto per le semifinali di ATP Cup è il Canada, che supera la Germania e vince il gruppo più incerto nella competizione, il C. Serviva un successo per superare la Gran Bretagna vittoriosa sugli USA, e così è stata. Prima Denis Shapovalov ha sconfitto al termine di una partita molto tosta Jan-Lennard Struff, poi è toccato al giovane capitano Auger-Aliassime, leader dei canadesi, servire il bis contro Sascha Zverev, utile a spedire la nazionale della foglia d’acero alle Final Four.

I risultati del girone:

GRAN BRETAGNA b. STATI UNITI 2-1

D. Evans b. J. Isner 6-4 7-6(3)

T. Fritz b. C. Norrie 7-6(4) 3-6 6-1

J.Murray/D. Evans b. T. Fritz/J. Isner 6-7(3) 7-5 10-8

CANADA b. GERMANIA 2-0

D. Shapovalov b. J-L. Struff 7-6(5) 4-6 6-3

F. Auger-Aliassime b. A. Zverev 6-4 4-6 6-3

Da sottolineare che questa vittoria permetterà inoltre ad Auger-Aliassime di tornare fra i primi dieci giocatori al mondo, superando Jannik Sinner.

