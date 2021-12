ATP Cup, Lajovic parla di Djokovic

30-12-2021 10:56

Dusan Lajovic, capitano del team Serbo ha parlato dell’assenza di Novak Djokovic dall’ATP Cup. Un assenza non troppo giustificata nemmeno dallo stesso Nole: “Non so perchè non è qui con noi, non ne abbiamo parlato, ci ha solo informati della sua assenza e ci ha detto che per gli Australian Open si vedrà, credo che anche lui sia in attesa di una decisione”.

E poi: “Non è mai la stessa cosa avere o no il numero 1 del mondo in squadra, c’è una grande differenza tra le due situazioni. Ovviamente quando c’è lui le aspettative diventano molto più alte e tutti puntano i riflettori su Novak, in questo momento siamo messi un po’ in secondo piano e questo potrebbe essere un bene per noi, ma lo vedremo dopo. Penso che sperava di esserci e lo speravamo tutti noi, ma non è andata così”.

OMNISPORT