01-12-2021 13:46

La stagione tennistica 2022 è alle porte con l’Atp Cup primo vero impegno della staione.

Arrivano così già alcune defezioni sul torneo, soprattutto in casa Spagna. Non ci saranno infatti Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, che non prenderanno parte all’evento che avrà luogo a Sydney nei primi nove giorni del nuovo anno.

A riportare la notizia “Marca”. Per i colori iberici ci saranno, almeno sembra, Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e Feliciano Lopez.

OMNISPORT