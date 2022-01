ATP Cup, vince il Canada in finale: Spagna spazzata via

09-01-2022 12:38

Il giovane Canada vince il torneo che apre la stagione tennistica 2022: sua l’ATP Cup grazie alla vittoria in finale sulla forte Spagna.

Nel primo singolare di giornata Denis Shapovalov ha sconfitto in due set Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-4, 6-3 in 98 minuti di gioco effettivi. La vittoria decisiva per la conquista del trofeo è stata però del super in palla Félix Auger-Aliassime, che ha avuto la meglio sempre in due set di Roberto Bautista Agut (7-6, 6-3 in un match che ha vissuto un gran 1° set da 100 punti combinati tra i due.). Maledizione spezzata per il canadese, che aveva perso tutte le precedenti otto finali giocate in carriera.

OMNISPORT