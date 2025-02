ATP Doha, Alcaraz rischia contro Nardi ma vola ai quarti di finale: Medvedev ha fatto pace con sé stesso?

Dopo una partenza stentata, Nardi alza il livello e illude contro Alcaraz, che al terzo set però riesce a venire a capo dell'azzurro e volare ai quarti, così come un Medvedev finalmente convincente

Dopo un primo parziale senza storia, Luca Nardi mette paura a Carlos Alcaraz recuperando un set e un break allo spagnolo e obbligandolo al terzo, dove un unico passaggio a vuoto costa caro all’azzurro, che cede allo spagnolo con il risultato di 6-1 4-6 6-3. Vola ai quarti dell’ATP 500 di D0ha anche Daniil Medvedev, che contro Zizou Bergs ha messo in campo la sua miglior prestazione del 2025: che il periodo no sia alle spalle?

Primo set: dominio Alcaraz

Il primo set scorre via rapidamente, con Carlos Alcaraz che sfrutta l’emozione e un po’ la confusione di Luca Nardi per conquistare i primi 10 punti consecutivi del match e portarsi subito avanti d’un break. Nel terzo gioco l’azzurro è bravo a risalire da una situazione di 0-30 e annullare tre palle break per tenere la battuta, ma questo rimane l’unico game vinto nel primo parziale dal pesarese, il quale poi cede la battuta in altre due occasione cedendo il set per 6-1.

Secondo set: reazione Nardi!

Nel secondo set Nardi si scrolla di dosso un po’ di tensione e gioca in maniera più convinta, riuscendo anche a essere più incisivo con il servizio, colpo che nel primo set lo aveva bellamente abbandonato. Nonostante queste premesse è Alcaraz ha trovare il primo break nel terzo gioco. Senza più nulla da perdere, Luca alza il livello e si fa più incisivo sia al servizio che in risposta, riuscendo a recuperare il break di svantaggio nel settimo gioco, in seguito al quale è Carlitos ha perdere la sicurezza nel proprio gioco, tanto da cedere la battuta a 15 due giochi più tardi e permettere a un rivitalizzato Nardi di chiudere il secondo parziale sul 6-4 con un game a zero.

Terzo set: Alcaraz viene a capo di Nardi

Dopo un inizio di terzo set in cui a dominare sono stati i servizi, Alcaraz rompe l’equilibrio nel quarto gioco trovando un break a 30 nell’unico passaggio a vuoto di Nardi in questo parziale. Subito il break, Luca prova a rientrare nel match obbligando Carlitos ai vantaggi nel gioco successivo recuperando da 40-0, ma senza procurarsi chance di strappargli la battuta. Il game poi prosegue con entrambi giocatori che non concedono più nemmeno un punto in risposta, con lo spagnolo che chiude dunque sul 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha Alcaraz affronterà Jiri Lehecka, che ha battuto nell’unico precedente risalente al 2023.

Medvedev ha fatto pace con sé stesso?

Finalmente una vittoria convincente per Daniil Medvedev, che da tempo a questa parte stava facendo parlare di sé soprattutto per gli scatti d’ira in campo e le sconfitte contro giocatori di cui fino a pochi mesi si sarebbe sbarazzato senza alcuna esitazione. Come testimonia il risultato, un netto 6-2 6-1 in meno di un’ora di gioco, quella di oggi contro Zizou Bergs è stata senza dubbio la miglior versione mostrata dal russo in questa stagione, durante la quale ha finora raccolto solo delusioni tra Australian Open, Rotterdam e Marsiglia. Medvedev vola dunque ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, dove affronterà Felix Auge-Aliassime, che ha sconfitto in sette degli otto precedenti tra i due.