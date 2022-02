ATP Doha, finale bis del 2021 tra Basilashvili e Bautista Agut

18-02-2022 21:43

L’edizione 2022 dell’ATP 250 di Doha vedrà la stessa finale del 2021.

La singolare coincidenza è stata resa possibile dai successi ottenuti in semifinale dallo spagnolo Roberto Bautista Agut e dal georgiano Nikoloz Basilashvili, campione in carica grazie al successo di 12 mesi fa contro lo spagnolo, teste di serie numero 2 e 1, rispettivamente contro il francese Arthur Rinderknech, liquidato con un secco 6-4, 6-2 e il russo Karen Khachanov, che si è arreso in tre set con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Decisiva per la rimonta dello spagnolo il terzo game del secondo set, durato addirittura 15 minuti con ben 22 punti giocati: Khachanovha mancato ben sette palle break, cedendo poi il servizio nel sesto game a Bautista, che da quel momento ha indirizzato il match a proprio favore.

Basilashvili inseguirà il 6° titolo della carriera, Bautista, a secco dal 2019, andrà invece a caccia del nono torneo da mettere in bacheca.

OMNISPORT