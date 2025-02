ATP Dubai, un buon Sonego si arrende a Tsitsipas: Nardi ripescato cerca la "vendetta" su Fucsovics

Niente da fare per Sonego, che nonostante una buona prova si è arreso a Tsitsipas all'esordio all'ATP 500 di Dubai, dove è stato ripescato Nardi, che da lucky loser cerca la sua rivincita

Subito eliminato dall’ATP 500 di Dubai Lorenzo Sonego, autore di una buona prova ma battuto da uno Stefanos Tsitsipas più incisivo nei punti cruciali del match. L’Italia può comunque consolarsi con il ripescaggio di Luca Nardi, che da lucky loser avrà lassa occasione per prendersi la rivincita su Marton Fucsovics, colui che lo aveva sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni.

Sonego si arrende a un buon Tsitsipas

Termina al primo turno l’ATP 500 di Dubai di Lorenzo Sonego, che nonostante una buona prova è costretto ad arrendersi a un ottimo Stefanos Tsitsipas, capace di prevalere nei momenti chiavi del match. Il primo set mette subito in chiaro che si tratterà di una partita combattuta, con il greco che dopo i primi game dominati dai rispettivi servizi rompe l’equilibrio nel settimo gioco, salvo però poi cedere la battuta in quello successivo. Il parziale giunge dunque al tie-break, dove Sonego parte forte e sale subito sul 3-0. Successivamente però subisce il ritorno di un ottimo Tsitsipas, che ribalta il risultato e chiude sul 7-4.

Il secondo set vede Sonego costretto ad annullare una palla break nel secondo gioco e poi il parziale proseguire in maniera equilibrata seguendo i turni di servizio sino all’ottavo game, durante il quale Tsitsipas ottiene il break decisivo che permette di chiudere il match in quello successivo. Il greco vola dunque agli ottavi di finale dove affronterà Karen Khachanov, che ha battuto in otto dei nove precedenti.

Nardi ripescato va a caccia della sua V(ittoria) di vendetta

Giornata fortuna per gli azzurri nei ripescaggi. Dopo che Mattia Bellucci ha sfruttato il forfait di Lorenzo Musetti ad Acapulco, anche Luca Nardi è entrato nel tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai da lucky loser dopo il ritiro di Jack Draper. Casualmente al primo turno il pesarese – reduce dagli ottavi a Doha – affronterà Marton Fucsovics, colui che lo ha sconfitto nel turno decisivo per 7-6 6-4. La dea bendata ha dunque non solo regalato a Nardi la possibilità di prendere parte al torneo, ma anche di prendersi la sua personale rivincita sull’ungherese.