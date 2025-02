Vavassori e il doppio a rischio, il duro sfogo: “Non siamo giocatori falliti”. Anche Bopanna va all’attacco

Il doppio sempre più una specialità a rischio estinzione nel mondo del tennis: il tennista italiano pubblica un lungo post: “Business e soldi stanno prevalendo”, anche la leggenda indiana Bopanna si schiera

Il doppio sempre più a rischio estinzione nel mondo del tennis. Nelle scorse settimane si è parlato molto del caso “doppio misto” ai prossimi Us Open con una nuova formula lanciata dagli organizzatori che rendono il torneo più un’esibizione. E nel corso degli ultimi anni i tornei di doppio stanno diventando sempre più marginali nel corso dei tornei, con orari e programmi schiacciati dai tabelloni di singolare.

Il doppio in via di estinzione

Non è una polemica nuova, anzi dai giocatori arrivano più appelli che critiche vere e proprie. Ma non c’è dubbio che il doppio nel mondo del tennis stia diventando una “specialità” sempre più marginale. E’ un tema di cui si discute molto ma nel corso degli ultimi anni è stato pochissimo per riuscire a cambiare le cose sia in termini di promozione che di programmazione nel corso dei tornei. A Rotterdam solo un paio di settimane fa, Bolelli e Vavassori (che hanno vinto il titolo) hanno giocato la finale a distanza di meno di 24 ore dalla vittoria in semifinale finita oltre la mezzanotte.

Ma in generale è evidente che lo spazio riservato al doppio sia diventato sempre di meno, ora anche nel corso degli slam. Una tendenza che rischia progressivamente di far sparire gli specialisti di questa disciplina che rimane però uno dei punti di forza in occasione delle competizioni a squadre come in Davis.

Il lungo post di Vavassori

Andrea Vavassori negli ultimi giorni si è speso in prima persona per difendere Jannik Sinner per il caso doping con il torinese che non ha avuto paura di prendere posizione neanche contro gli US Open sul nuovo format del doppio misto. E ora con un lungo post manifesta il suo pensiero sulla questione doppio: “Quello del doppio è un viaggio incredibile ed emozionante, anni di battaglie, sofferenze gioie e dolori, vittorie e sconfitte. Ma anche la possibilità di girare il mondo con il suo compagno di squadra, un amico, facendo un lavoro che ama e condividendo con lui tutte le emozioni. Bene lo considerereste un giocatore fallito? Perché questo, per un numero incredibili di ragioni, è ciò che sta succedendo ora ed è terribile. Nel mondo di oggi o sei bravo in singolo o sei un giocatore fallito”.

Vavassori allerta sul rischio che affronta il mondo del doppio: “Tutto questo purtroppo al momento è messo in discussione, business e soldi stanno prevalendo in nome di chissà quali interessi. L’unico obiettivo sembra essere quello di generare profitti che non si sa poi dove vadano a finire. Sono convinto che niente genera interesse se non viene gestito e promosso nella giusta maniera. Lo stiamo vedendo e vivendo con alcune accattivanti new entries come padel e pickleball che stanno ricevendo molte attenzioni sia dagli sponsor che dalle televisioni. Niente di tutto questo sta succedendo col doppio ed è un grande peccato”.

Il messaggio di Bopanna

Un tema sul quale nel corso della giornata era intervenuto anche una vera e propria leggenda del doppio come Rohan Bopanna. Il veterano indiano ha usato i social per far conoscere il suo pensiero: “A tutti quelli che sminuiscono il doppio voglio far capire una cosa: giocarlo mi ha dato la possibilità di ottenere dei guadagni e il poter di restituire alla comunità in maniera significativa. Ha aiutato dei ragazzi senza possibilità a scoprire questo sport, ho fornito un’educazione a oltre 30 ragazze, ha costruito un’accademia dalla quale uscirono futuri campioni. E lasciatevi dire che a quelli che hanno potuto beneficiare di queste opportunità non importa se sono arrivate dai guadagni di singolo odi doppio ma il fatto che stanno cambiando delle vite”.

Poi l’attacco verso l’ATP e le istituzioni del tennis: “Eppure ci sono quelli che nelle loro posizioni di privilegio discutono di chi meriti di più o di meno. Non riescono a vedere il quadro generale, il vero impatto di questo sport. Il tennis non è solo il ranking o i premi in denaro, ma la possibilità di dare delle opportunità, di trasformare delle vite. Se non rispetti questo, non puoi rispettare davvero lo sport”.