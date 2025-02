ATP Acapulco, Musetti costretto a un altro ritiro: al suo posto Bellucci. Anche Indian Wells a rischio?

Dopo Buenos Aires e Rio de Janeiro Musetti è costretto a ritirarsi anche dall'ATP 500 di Acapulco, mettendo in dubbio la sua presenza a Indian Wells: sorride almeno Bellucci, ripescato al posto di Lorenzo

Altro forfait per Lorenzo Musetti, che dopo essersi ritirato dai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro è costretto a rinunciare anche all’ATP 500 di Acapulco, destando ora qualche preoccupazione anche in vista del Sunshine Double statunitense che prenderà il via il prossimo 5 marzo con il primo Masters 1000 stagionale in programma a Indian Wells.

Un azzurro che invece può sorridere è Mattia Bellucci, che dopo essere stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni, è stato estratto come lucky loser per sostituire proprio Musetti ad Acapulco.

Musetti annuncia il ritiro da Acapulco

Con un post sul proprio profilo Instagram Lorenzo Musetti ha reso noto di non aver ancora smaltito la lesione muscolare di primo grado al polpaccio della gamba destra rimediata a Buenos Aires e di essere costretto a dare forfait anche dall’ATP 500 di Acapulco in programma in questa settimana dopo che nelle scorse si era già visto obbligato a ritirarsi da quello argentino e dal torneo di Rio de Janeiro: “Ciao a tutti, volevo informarvi – si legge nel post del n°17 ATP – che purtroppo sono costretto a ritirarmi dal torneo di Acapulco. Speravo di tornare e di essere in grado di giocare, ma mi serve ancora altro tempo per recuperare dall’infortunio”.

Ora si teme anche per Indian Wells

L’allungarsi dei tempi di recupero dall’infortunio rimediato lo scorso 14 febbraio preoccupa ora anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti negli Stati Uniti, dove a marzo si terrà il Sunshine Double, che avrà inizio il 5 marzo con il Masters 1000 di Indian Wells. Il fatto che Musetti abbia aspettato sino all’ultimo per ritirarsi da Acapulco potrebbe essere un segnale positivo della sua presenza nel deserto californiano, ma l’incertezza sui tempi di recupero non ci lascia tranquilli, soprattutto considerando che ormai mancano meno di dieci giorni al primo Masters 1000 stagionale.

Bellucci sostituisce Musetti ad Acapulco

L’unica nota positiva del forfait di Musetti ad Acapulco è che il carrarino è stato almeno sostituito da un altro azzurro, ovvero Mattia Bellucci, che dopo la pesante sconfitta (6-1 6-0) rimediata da Gabriel Diallo nell’ultimo turno del tabellone di qualificazione è stato sorteggiato come lucky loser per prendere il posto di Lorenzo in quello principale. Bellucci se la dovrà vedere dunque con Alejandro Davidovich Fokina – con il quale non ci sono precedenti -, finalista lo scorso 16 febbraio all’ATP 250 di Delray Beach.