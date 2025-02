Bellucci dopo Medvedev manda in crisi Tsitsipas: è in semifinale a Rotterdam con De Minaur, la favola continua

Altra impresa del 23enne di Busto Arsizio: successo in due set sul greco nei quarti di finale dell'ATP 500 nei Paesi Bassi e ulteriore, clamoroso balzo nel ranking.

“Lose your ego, find your peace”, aveva twittato Stefanos Tsitsipas prima del quarto di finale a Rotterdam contro Mattia Bellucci. Più che perdere l’ego e trovare la pace, però, il tennista greco ha perso la partita ed è incappato nell’ennesima delusione di questi ultimi mesi da incubo. Proprio non riesce a ritrovarsi, Stefanos, che l’ultima soddisfazione se l’è tolta la scorsa primavera a Montecarlo quando ha sconfitto in finale – con clamoroso abbaglio arbitrale – Jannik Sinner. Continua invece il magic moment del 23enne di Busto Arsizio. Per Bellucci prima semifinale in carriera in un ATP 500 e balzo clamoroso nel ranking mondiale.

Bellucci da urlo, grande vittoria su Tsitsipas

Dopo Medvedev, appunto, Tsitsipas. Partito dalle qualificazioni, Bellucci si sta togliendo la soddisfazione di battere a ripetizione mostri sacri del tennis mondiale e di avanzare nel torneo e nella classifica. Da urlo la sua prestazione contro il greco, che sarà pure in crisi nera e prolungata, ma rimane un avversario di altissimo spessore. E invece la parte del big l’ha recitata il giovane azzurro, che ha esibito sul cemento della Ahoy Arena una maturità insospettabile, una capacità di stare in campo e nella partita da primattore. Progressi confortanti, che dimostrano come l’impresa contro Medvedev non sia stata certamente un caso.

Rotterdam, in semifinale contro De Minaur

Se col russo aveva dovuto soffrire per tre lunghissimi set, anche a causa del matchpoint non sfruttato nel tie-break del secondo, Bellucci ha liquidato la pratica Tsitsipas in appena due frazioni. Dopo avev vinto la prima sul punteggio di 6-4, ha chiuso i conti in modo perentorio e autorevole nel secondo parziale: 6-2. In semifinale se la vedrà con Alex de Minaur, il “Diavolo della Tasmania” ancora turbato per le sconfitte in serie rimediate da Jannik Sinner, l’ultima ai quarti di finale degli Australian Open. A Rotterdam si sta riprendendo alla grande, nei quarti ha travolto il tedesco Daniel Altmaier con un eloquente 6-1 6-4.

Il “saggio” Bellucci: “Non penso ai soldi e al ranking”

“All’inizio non mi divertivo tanto, ho dovuto fare qualcosa per cambiare il mio atteggiamento”, ha spiegato Bellucci nell’intervista in campo di fine match. “Sentivo che stavo giocando un gran tennis, questo mi ha tirato su. Ho apprezzato ogni momento, servendo per il primo set mi sentivo un po’ pesante sulle gambe. Questo atteggiamento funziona, lo farò anche in semifinale. Ho lavorato tanto, anche durante le partite col mio coach. Secondo lui pensavo troppo in campo: bisogna essere più liberi. L’ho fatto e ha funzionato, anche contro avversari incredibili”. In classifica ora è numero 68 – “ma non voglio saperlo” – ed è in arrivo pure un maxi assegnino: “Non penso ai soldi, sono giovanissimo. Penso solo di poter giocare certe partite”.