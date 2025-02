Classifica ATP, Sinner sale a 35 settimane al numero 1: pronto il sorpasso su Alcaraz. Sonego scavalca Cobolli

Sinner sempre saldo in vetta al ranking ATP, posizione che occupa da 35 settimane consecutive, giusto una in meno di Alcaraz, prossimo a venire sorpassato in questa speciale classifica

Continua il regno in vetta al ranking di Jannik Sinner, prossimo al sorpasso su Carlos Alcaraz per settimane al n°1 ATP e con la concreta possibilità di arrivare a mantenere la posizione per un anno consecutivo, impresa riuscita in passato solamente a otto leggende del tennis. Cambiano invece le gerarchie azzurre nel ranking, con Lorenzo Sonego che ha scavalcato Flavio Cobolli mettendo nel mirino Matteo Berrettini.

Sinner prepara il sorpasso ad Alcaraz per settimane al n°1

Grazie al titolo conquistato a fine gennaio all’Australian Open, Jannik Sinner ha rinsaldato la propria posizione in vetta al ranking mantenendo un importante vantaggio sul primo inseguitore Alexander Zverev, distante 3695 punti. Vetta del ranking che, ad oggi lunedì 3 febbraio, l’altoatesino occupa da 35 settimane, giusto una in meno da quante ne ha accumulate finora il rivale Carlos Alcaraz, che verrà certamente raggiunto – e poi superato – dall’azzurro il prossimo 10 febbraio in questa speciale classifica.

Otto leggende nel mirino di Sinner

Salito al n°1 ATP il 10 giugno 2024 in seguito al Roland Garros, Sinner non ha più abbandonato la vetta del ranking arrivando, appunto, a ricoprire questa posizione per 35 settimane consecutive. Striscia che potrebbe ulteriormente allungarsi vista la grande distanza dai suoi inseguitori Zverev e Alcaraz, i quali avranno anche più punti da difendere da cui al termine dell’Open di Francia rispetto all’altoatesino, con Jannik che ha dunque grandi chance di mantenere questa posizione per almeno un anno senza interruzioni, unendosi alla stretta cerchia delle leggende che ci sono riuscite in passato, ovvero Jimmy Connors, John McEnroe, Ivan Lendl, Pete Sampras, Leyton Hewitt, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Sonego scavalca Cobolli e diventa il quarto miglior azzurro

Con la nuova classifica pubblicata dall’ATP cambiano anche le gerarchie nel ranking per gli azzurri, con Flavio Cobolli che in seguito all’eliminazione al primo turno nell’ATP 250 di Montpellier è stato sorpassato al 34° posto del ranking da Lorenzo Sonego, diventato così il quarto miglior azzurro in classifica, con il terzo, Matteo Berrettini, nel mirino a solo una posizione e 54 punti di distanza. Saldi invece Sinner (n°1 ATP) e Lorenzo Musetti (n°17) come primi due azzurri.

