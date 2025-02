ATP Rotterdam, il sorteggio degli italiani: Rune per Sonego, Hurkacz per Cobolli, Berrettini con Griekspoor

Il sorteggio dell'ATP 500 di Rotterdam non è troppo benevolo per gli italiani: supersfida tra Sonego e Rune, Berrettini dall'altra parte del tabellone rispetto ad Alcaraz.

Non sarà una passeggiata di salute, perché mai come stavolta la fortuna ha voltato le spalle al contingente italiano di stanza a Rotterdam. Dove difendere il titolo 2024 conquistato da Jannik Sinner non sarà impresa semplice: il sorteggio del main draw s’è rivelato piuttosto ingeneroso verso i colori azzurri, con sfide belle toste subito programmate nei primi turni del torneo olandese. Dove la testa di serie numero 1 risponde al nome di Carlos Alcaraz, che se la vedrà con il beniamino locale Botic van de Zandschulp.

Sonego-Rune vale tanto: supersfida al debutto

Aspettando Mattia Bellucci e Andrea Vavassori, che domani si giocheranno la possibilità di avanzare nel tabellone principale dopo aver vinto la prima partita nel tabellone cadetto (vittoria netta di Bellucci sull’olandese Boogaard per 6-3 6-1, mentre Vavassori è avanti un set contro l’olandese Visker), sono tre gli italiani già presenti nel main draw, con Lorenzo Sonego che è stato probabilmente il più sfortunato della compagnia, anche se Holger Rune non è che può sorridere più di tanto sapendo che si ritroverà davanti un tennista reduce dal quarto di finale perso contro Ben Shelton agli Australian Open (Rune perse agli ottavi, sconfitto da Sinner).

Il danese, testa di serie numero 5 del torneo, è comunque un ostacolo tostissimo per Sonego, che nella sua parte di tabellone potrebbe incrociare ai quarti di finale proprio Alcaraz (che agli ottavi rischia di trovare Auger-Aliassime), mentre agli ottavi l’avversario uscirebbe dalla sfida tra Bautista Agut e Pedro Martinez (buoni giocatori sulla terra, non trascendentali sul veloce indoor).

Berrettini, contro Griekspoor non sarà una passeggiata

Una mano dal sorteggio pensava di meritarla pure Matteo Berrettini, che invece dovrà subito affrontare una vecchia conoscenza del tennis italiano (di Sinner in particolare) come Tallon Griekspoor, probabilmente il miglior tennista olandese in circolazione.

Agli ottavi la prospettiva più intrigante potrebbe mettere Matteo di fronte a Stefanos Tsitsipas (che debutterà contro un qualificato), nei quarti poi occhio alla variabile Medvedev, seconda testa di serie del torneo, uscito però con le ossa rotte dalla trasferta australiana (primo turno amarcord contro Stan Wawrinka: l’elvetico, prossimo ai 40 anni, non ne vuol sapere di mollare l’osso). Dalla parte di tabellone di Berrettini c’è anche Alex de Minaur, da affrontare però in caso soltanto in semifinale.

Cobolli deve ritrovarsi, proprio come Hurkacz

L’ipotesi derby per gli italiani potrebbe prefigurarsi soltanto in semifinale, e nella parte di tabellone occupata da Alcaraz: oltre a Lorenzo Sonego c’è anche Flavio Cobolli, che spera di uscire dalla crisi nera di inizio stagione (fuori al debutto in tutti e tre i tornei disputati tra Auckland, Melbourne e Montpellier) ma che per farlo dovrà piegare la resistenza di un Hubi Hurkacz in cerca di un pronto riscatto dopo un periodo non troppo soddisfacente a livello di risultati.

Sulla carta però l’ostacolo polacco sembrerebbe il più tosto tra tutti quelli che potrebbe trovare Cobolli lungo il cammino: eventuale ottavo con uno tra Lehecka e Popyrin, poi nei quarti (sulla carta) c’è da piegare la resistenza di Andrej Rublev, che pure di passaggi a vuoto sin qui ne ha mostrati diversi, sebbene proprio nel fine settimana a Montpellier si gioca la possibilità di mettere le mani sul primo trofeo della stagione (è in semifinale contro Kovacevic, giustiziere di Bellucci).

Tabellone ATP 500 Rotterdam 2025

Parte Alta

Carlos Alcaraz (1 SPA) vs Botic van de Zandschulp (OLA)

Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Qualificato

Pedro Martinez (SPA) vs Roberto Bautista Agut (SPA)

Lorenzo Sonego (ITA) vs Holger Rune (5 DAN)

Andrey Rublev (4 RUS) vs Zhizhen Zhang (CIN)

Jan-Lennard Struff (GER) vs Fabian Marozsan (UNG)

Jiri Lehecka (CEC) vs Alexei Popyrin (AUS)

Flavio Cobolli (ITA) vs Hubert Hurkacz (8 POL)

Parte Bassa

Arthur Fils (7 FRA) vs Qualificato

Aleksandar Kovacevic (USA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Alexander Bublik (KAZ) vs Jakub Mensik (CEC)

David Goffin (BEL) vs Alex de Minaur (3 AUS)

Stefanos Tsitsipas (6 GRE) vs Qualificato

Matteo Berrettini (ITA) vs Tallon Griekspoor (OLA)

Mees Rottgering (OLA) vs Qualificato

Stan Wawrinka (SVI) vs Daniil Medvedev (2 RUS)