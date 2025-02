ATP Buenos Aires, Musetti si ritira prima dei quarti contro Martinez: l'infortunio e i tempi di recupero

Attraverso un video diffuso dagli organizzatori, il carrarino ha spiegato le ragioni del forfait: lesione al soleo della gamba destra. Rientrerà tra un paio di settimane.

Che sfortuna per Lorenzo Musetti. Il carrarino aveva raggiunto i quarti di finale del torneo di Buenos Aires, ATP 250 di cui era testa di serie numero 3, dove avrebbe dovuto affrontare lo spagnolo Pedro Martinez. In palio la semifinale contro uno tra Sascha Zverev e Francisco Cerundolo: e sarebbe stato un “partidazo”, per usare un’espressione cara a Camila Giorgi, intervistatrisce d’eccezione dei giocatori durante il torneo nella capitale argentina. Tutto vanificato da un maledetto infortunio. Già, perché Musetti ha dato forfait.

Musetti, ritiro a Buenos Aires: il video

Il campione toscano, numero 16 al mondo, ha annunciato il suo ritiro attraverso un video diffuso sulla pagina social ufficiale dell’ATP 250 di Baires. “Mi spiace molto, ma sono costretto a ritirarmi. Ieri è stata una partita difficile per me, ho riportato una lesione al soleo della gamba destra. Adesso ho solo bisogno di riposarmi e di recuperare. Do un appuntamento a tutti i tifosi di Buenos Aires al prossimo anno, mi sono trovato bene qui”, le parole di Musetti nel contributo filmato.

L’infortunio di Musetti: lesione al polpaccio

Davvero un peccato, perché Musetti aveva offerto buone sensazioni nel match degli ottavi contro Corentin Moutet, uno dei “cattivi” del circuito. O almeno, con fama di esserlo. Ma stavolta il bizzoso francese non ha alcuna colpa. Il tennista azzurro, bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi, si era imposto quasi in scioltezza: dopo aver vinto 6-2 il primo set ha concesso il bis nel secondo con un autorevole 6-3. Nessuna avvisaglia di un possibile forfait. Poi, però, la doccia fredda. Lesione di primo grado al polpaccio della gamba destra. Addio Buenos Aires e “muchas gracias” da parte di Pedro Martinez, avanti senza giocare.

Quando torna Musetti? Acapulco o Indian Wells

Quando rientrerà Musetti? La lesione di primo grado è la meno grave tra tutti i possibili problemi al soleo. In genere da questo tipo di infortunio si recupera in una o due settimane, ragion per cui il toscano dovrebbe saltare con certezza il torneo della prossima settimana a Rio de Janeiro e probabilmente anche quello in programma dal 24 febbraio all’1 marzo ad Acapulco, in Messico, ultima tappa prima del Sunshine Double statunitense. Possibile, a questo punto, che Musetti torni in gara direttamente al Masters 1000 di Indian Wells, al via il 5 marzo, per poi spostarsi a Miami.