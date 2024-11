ATP Finals, Bolelli e Vavassori vanno ko. contro i tedeschi: decisiva la sfida contro le "bestie nere" Arevalo e Pavic

Si fa complicata la strada che porta alle semifinali per il tandem Bolelli-Vavassori: il ko. contro Krawietz e Puetz li obbliga a battere Arevalo e Pavic, con i quali hanno sempre perso

Si fa tremendamente in salita il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals: tutta colpa del ko. nel secondo match del round robin contro i tedeschi Krawietz e Puetz, che imponendosi per 7-5 6-4 in poco meno di un’ora e mezzo di gioco obbligheranno ora la coppia azzurra ad andarsi a conquistare il pass per le semifinali direttamente nell’ultimo incontro, dove però gli avversari saranno nientemeno che Arevalo e Pavic, quelli che quest’anno l’hanno già battuti nei tre precedenti disputati sulla terra di Monte Carlo (erano i quarti), Roma (in semifinale) e nella finale del Roland Garros.

Tedeschi bravi perché più concreti quando serve

Quella contro la coppia tedesca era una gara chiave nel percorso dei due italiani, che adesso vedono decisamente le streghe. Tutta colpa di una partita che pure era sembrata nascere sotto i migliori auspici, con due palle break non sfruttate nel terzo gioco e altrettante nel settimo game, mentre nei turni di servizio della coppia azzurra gli scambi si sono rivelati piuttosto brevi e sempre dalla loro parte (14 punti consecutivi).

Un set in totale equilibrio e destinato a concludersi come logica voleva al tiebreak, ma che proprio nel dodicesimo gioco, quando al servizio c’era Vavassori, ha sorriso alla coppia tedesca, che precedentemente aveva avuto due palle set nel decimo gioco, entrambe annullate. Stavolta ne basta una a Puetz che trova il modo per indirizzare il match sui binari desiderati.

Dire che Bolelli e Vavassori stessero facendo male è decisamente troppo, ma anche nel secondo set i conti per gli italiani non ne vogliono sapere di tornare: nessuna palla break da sfruttare, anzi nell’ottavo gioco c’è da annullare un killer point, preludio a quello che diventa il momento della grande illusione, perché nel nono game gli italiani scappano sullo 0-30, ma con 4 punti di fila gli avversari rimettono le cose a posto, salendo sul 5-4. E nel decimo gioco sono tre le palle match a disposizione per Krawietz e Puetz, con Bolelli che spedisce in rete la seconda. Una sconfitta che fa male, anche perché le percentuali sono pressoché simili, ma i tedeschi si sono dimostrati assai più concreti quando c’era da chiudere i colpi.

Con Arevalo e Pavic è spareggio: i precedenti non aiutano

Per Bolelli e Vavassori adesso c’è una sorta di spareggio che mette in palio un posto in semifinale: Arevalo e Pavic, teste di serie numero 1 del torneo, avevano perso all’esordio contro la coppia tedesca per 6-3-6-4, imponendosi poi per 7-5 6-3 su quella composta da Ebden e Bopanna (che è di fatto già eliminata).

A conti fatti è come se si giocasse un quarto di finale: chi vince va avanti, che perde saluta. Per la coppia azzurra, la posta in palio è altissima, pensando anche alle scelte che Volandri dovrà fare in ottica Davis. Dove il doppio è fondamentale, ma dove forse Bolelli e Vavassori qualche certezza lungo la via l’hanno smarrita.