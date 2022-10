ATP Finals: ecco cosa serve a Jannik Sinner per andare a Torino

27-10-2022 10:55

Al momento la Race to Turin aggiornata vede Matteo Berrettini 12° e Jannik Sinner 14°.

Cosa dice il regolamento? I primi sette giocatori della Race To Turin dopo il Rolex Paris Masters del 7 novembre si qualificheranno per le ATP Finals: nel caso in cui un campione del Grand Slam 2022 fosse posizionato tra l’ottavo ed il 20° posto (come risulterebbe in questo momento Novak Djokovic), questo si qualificherebbe all’ottavo posto.

Al momento i primi quattro posti sono ormai assegnati a Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, restano tre piazze libere, occupate al momento da Daniil Medvedev (3600), Andrey Rublev (3350) e Felix Auger-Aliassime (3135), su cui gli azzurri devono fare la corsa.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono i due azzurri ancora in corsa: Matteo Berrettini è 12° con 2375 e Jannik Sinner è 14° con 2355. Davanti a loro anche Taylor Fritz (2865), Hubert Hurkacz (2770), il citato Novak Djokovic (2720) ed Alexander Zverev (2700, ma il tedesco sarà assente a Parigi-Bercy).

Al 13° posto tra i due italiani c’è Pablo Carreno Busta (2360), infine appaiato a Sinner c’è Cameron Norrie (2355). L’impresa si presenta ardua per i due azzurri: da qui alle Finals sono in ballo la bellezza di 1500 punti potenziali (il Masters 1000 di Parigi-Bercy, a cui prenderanno parte entrambi, ed il 500 di Vienna, dove è in corsa Sinner).

Vincendo oggi Sinner scavalcherebbe Berrettini, ma in realtà per nutrire serie speranze di portarsi a Torino, Sinner dovrebbe vincere a Vienna salendo così a quota 2810, per poi cercare almeno la finale a Parigi- Bercy, per salire a quota 3410, o vincere anche in Francia per issarsi a 3810. Già così non sembra proprio facilissimo anche s enon impossibile, ma poi l’azzurro deve anche sperare che gli avversari citati non superino tale quota.

RACE ATP LIVE

1 Carlos Alcaraz 6550

2 Rafael Nadal 5810

3 Stefanos Tsitsipas 4945

4 Casper Ruud 4930

5 Daniil Medvedev 3600

6 Andrey Rublev 3350

7 Felix Auger-Aliassime 3135

8 Taylor Fritz 2865

9 Hubert Hurkacz 2770

10 Novak Djokovic 2720

11 Alexander Zverev 2700

12 Matteo Berrettini 2375

13 Pablo Carreno Busta 2360

14 Jannik Sinner 2355

15 Cameron Norrie 2355