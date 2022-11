ATP Finals, il calendario: Djokovic punta Federer, Nadal il primo trionfo

11-11-2022 19:18

Tutto pronto per le ATP Finals. Oggi, in piazza San Carlo a Torino, è andata in scena la sfilata degli otto migliori giocatori al mondo: Nadal, Djokovic, Ruud, Auger-Aliassime, Medvedev, Rublev, Fritz e Tsitsipas. Grande assente Alcaraz, numero uno al mondo, che ha dovuto abdicare a causa di un infortunio. Mancherà anche il detentore Zverev. Non ci saranno purtroppo nemmo italiani: Berrettini e Sinner non sono riusciti ad accedere come nella passata stagione.

Le WTA Finals sono già state giocate, col trionfo di Garcia. Quelle maschili invece si svolgeranno dal 13 al 20 novembre. Il palcoscenico sarà ancora quello di Torino: la città italiana, dall’anno scorso, ospiterà le ATP Finals fino al 2025.

Appuntamento finale della stagione tennistica, le ATP Finals esistono dal 1970: insieme agli Slam, al circuito Masters 1000 e al torneo olimpico di tennis, formano i cosiddetti Big Titles. Sono considerate il torneo professionistico di tennis più importante dell’annata dopo i quattro Slam, ovvero Wimbledon, Roland Garros, Us Open e Australian Open.

Le ATP Finals quest’anno vedranno il debutto di Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime. Rafael Nadal, il tennista con più Slam vinti nella storia (22), non ha mai trionfato nell’ultimo appuntamento della stagione. Novak Djokovic invece punta Roger Federer: lo svizzero è al primo posto con sei trionfi. Per quanto riguarda le donne invece, la più vincente di tutti i tempi è Navratilova con 14 successi.

Il calendario delle partite e dove vederle

Domenica 13 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 13 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Lunedì 14 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Lunedì 14 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Martedì 15 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Martedì 15 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 16 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Mercoledì 16 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 17 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 14.00 alle 16.30 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Giovedì 17 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 18 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 18 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Sabato 19 Sessione Pomeridiana 11:30 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 19 Sessione Serale 18:30 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 21.00 alle 23.10 su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay

Domenica 20 Sessione unica 16:00 Finali: Doppio (1) – Singolare (1) Dalle 19.00 alle 21.30 su Rai Sport +HD e in streaming su Rainews.it e RaiPlay