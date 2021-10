ATP Finals, Karatsev punta a Torino: "Ci proverò"

26-10-2021 11:51

Aslan Karatsev, tennista forse tra i più sorprendenti del 2021 è in lizza, anche se è dura per la partecipazione alle Finals. Proprio il russo ci crede, nonostante i 675 punti che lo dividiono dall’ultimo posto disponibile, senza considerare la concorrenza di Jannik Sinner, Cameron Norrie e Felix Auger-Aliassime

“Non nascondo – ha detto – che uno dei miei obiettivi è quello di poter giocare le ATP Finals. Ci proverò fino alla fine. È vero che la situazione è complicata ma ci sono ancora possibilità”.

E poi: “Titolo vinto a Mosca? La sua prima di servizio non ha funzionato come al solito. Quando Marin gioca bene il servizio prende sempre l’iniziativa. Oggi la sua percentuale di prime palle è stata bassa, quindi sono stato io a condurre il gioco.Ho provato a variare i colpi, a spostarlo da una parte all’altra del campo, cosa che Cilic soffre di più. Avevo in mente quel piano e finalmente sono riuscito a realizzarlo. Non so perché non ho festeggiato con troppa emozione”.

OMNISPORT