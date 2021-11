ATP Finals, Medvedev supera Ruud e vola in finale

20-11-2021 15:51

Non ha storia la prima semifinale delle ATP Finals in corso di svolgimento a Torino, campo sul quale Daniil Medvedev non ha avuto particolari problemi nello sbarazzarsi di Casper Ruud e accedere così alla finale in programma domani.

Nel primo set a risultare decisivo è il terzo game, l’unico in cui uno dei due contendenti cede la battuta all’avversario: il malcapitato in questo caso è il norvegese che, dopo aver annullato la prima palla break, non può nulla sulla seconda.

Salito 2-1, Medvedev a questo punto non si guarda più indietro e mantenendo senza problemi il servizio nei propri turni chiude il set 6-4.

Nel secondo, l’equilibrio la fa da padrone fino al quinto game quando sul 2-2, alla terza opportunità utile, il numero 2 del mondo brekka lo scandinavo avviando una serie di quattro giochi consecutivi che lo porta a chiudere set e partita sul 6-2.

Medvedev ora, vincitore delle Finals nel 2020, avrà l’opportunità di confermare il titolo vinto lo scorso affrontando in finale il vincente del match fra Zverev e Djokovic che andrà in scena questa sera.

OMNISPORT