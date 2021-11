19-11-2021 16:40

All’inizio dell’anno, Casper Ruud era in Top 30, ora il norvegese si ritrova in semifinale, per la prima volta alle NITTO Atp Finals. Ruud, numero 8 al mondo ha battuto in rimonta il numero 5, che partiva da favorito Rublev per 2 – 6, 7 – 5, 7 – 6.

Un Rublev non al top che ha trovato però un Ruud solido e più convinto che non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione. Ora, il norvegese se la vedrà con Medvedev, numero due al mondo.

