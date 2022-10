Atp Finals, Sinner e Berrettini sono ancora in corsa

03-10-2022 15:38

L’ultimo impegno importante dell’anno sono le ATP Finals di Torino, nel mirino sia di Sinner che di Berrettini.

Il primo è di nuovo fuori dalla top ten, oggi numero 12, dopo il ritiro forzato da Sofia dove era campione uscente. Anche Berrettini perde un posto dopo non aver giocato Tel Aviv dove lo scorso anno era arrivato in finale.

I due, più che il ranking guardano con interesse la Race per le ATP Finals di Torino: i qualificati sono, per il momento, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e quasi certamente Djokovic se dovesse chiudere l’anno tra i primi 20.

Poi tre posi per tanti pretendenti: in vantaggio ci sono Daniil Medvedev con 3375 punti, Andrey Rublev con 3055 e Felix Auger-Aliassime con 2860.

Alle loro spalle, Zverev fermo per infortunio 2700 punti, Hurkacz con 2635 punti, Fritz con 2385, Norrie con 2365, Sinner con 2310, Carreno Busta con 2270 e Berrettini con 2225.

Gli azzurri questa settimana non giocano e poi disputeranno Firenze, Vienna e Parigi-Bercy. In palio 1750 punti 1000 a Bercy, 500 a Vienna e 250 a Firenze. Punti che basterebbero per le ATP Finals di Novembre.