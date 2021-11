ATP Finals Torino: Zverev piega Djokovic e va in finale con Medvedev

21-11-2021 00:02

Al termine di una grande battaglia durata due ore e mezza Alexander Zverev, numero 3 del mondo, ha battuto Novak Djokovic, numero 1, col punteggio di 7-6 4-6 6-3 e si qualifica per la seconda volta in carriera per la finale delle ATP Finals. Stavolta, al Pala Alpitour di Torino, incontrerà il numero 2 del mondo, il russo Daniil Medvedev, mentre tre anni fa batté proprio Djokovic e con un punteggio molto più netto di quello di oggi, 6-4 6-3.

Nel primo set non c’è nessun break ma Zverev sul 5-4 deve salvarne una che è anche un set point, il game successivo tocca a Nole salvare due palle break “semplici”. Si va al tie-break, che Sascha si aggiudica per 7-4 perdendo il settimo punto ma vincendo e il sesto e l’ottavo. Nel secondo set le prime palle break arrivano sul 4-4 e sono a favore di Djokovic, che trasforma la seconda e va a servire per andare al set decisivo ma riesche a chiudere il parziale solo alla quinta occasione.

Nel terzo set c’è il break decisivo per Zverev sul 2-1 a suo favore, quando il tedesco va 15-40 sul servizio del serbo e trasforma la seconda occasione. Adesso contano solo i game di servizio di Sascha, infatti Nole se ne aggiudia due dei propri a zero quasi senza giocare, invece Zverev deve salvare una pericolosissima palla break sul 4-2 ma poi sul 5-3 non trema e chiude il match tenendo anche lui il servizio a zero.

I precedenti confronti diretti tra il tedesco e Medvedev parlano di 6 vittorie a 5 a favore del russo che oltretutto ha vinto gli ultimi cinque, compreso quello nel girone eliminatorio delle Finals al tie-break del terzo set, e poco prima anche la semifinale di Parigi-Bercy con un doppio 6-2.

