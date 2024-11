ATP Finals, Zverev non prende prigionieri: anche Ruud ko. Alcaraz torna in corsa per la semifinale e c'è una chance per Rublev

Il tedesco si conferma come uno dei più in forma alle ATP Finals battendo in due set il norvegese Ruud e facendo un passo importante verso le semifinali del torneo. Le ipotesi per le semifinali

Tutto ancora da decidere nel girone Newcombe delle ATP Finals con Sasha Zverev che però avanza fortissimo la sua candidatura dopo aver battuto in due set anche il norvegese Casper Ruud. Una vittoria che certifica l’ottimo momento di forma del tedesco, numero 2 del mondo, e autore di uno splendido finale di stagione dopo la vittoria nel 1000 di Parigi.

Zverev spietato, Rudd si illude e poi crolla

E’ stato un match molto equilibrato quello tra Zverev e Ruud soprattutto nel primo set con il tedesco che nonostante un servizio sempre al top dell’efficienza ha dovuto salvare qualche turno di battuta piuttosto complicato. Dalla parte opposta della rete invece un Ruud che sembra aver trovato grande feeling con le condizioni della superficie a Torino. Il primo set è una battaglia ma alla fine anche un po’ a sorpresa a spuntarla è il tedesco. Un vantaggio che cambia anche l’aspetto psicologico nel match con il norvegese che perde progressivamente di efficacia sia al servizio che in risposta e poi all’ottavo gioco è costretto a concedere il break e Zverev che chiude subito la pratica.

Le parole di Zverev dopo il match

A fine partita arriva anche il commento di un Sasha Zverev che si candida sempre di più a essere il giocatore da battere: “Penso che sia stata una bellissima partita, sono contento della vittoria. Un paio di punti hanno deciso il primo set, abbiamo giocato a un livello molto alto. Sono molto contento di aver conquistato la seconda vittoria. Penso di star facendo bene, le condizioni rispetto a Parigi sono diverse. Siamo tutti contenti di essere qui, ma alla fine devi sempre riuscire ad adattarmi. Voglio continuare così e vedere cosa succede questa settimana”.

ATP Finals: la situazione tutta da decifrare

Alexander Zverev è il più serio candidato a trovare un posto in semifinale ma così come nel caso di Jannik Sinner, nonostante due vittorie in due set, non è ancora sicuro di aver strappato il passo. Il tedesco nell’ultima giornata in programma venerdì infatti affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz e ci sarà anche il match tra Rublev e Ruud. Possono sperare ancora tutti, anche il russo che vincendo in due set e speranzo in una sconfitta in due set di Alcaraz, potrebbe sperare di ottenere la qualificazione come secondo. Lo spagnolo si qualifica se batte Zverev in due set e Ruud non vince in due set contro Rublev, in caso di arrivo a pari punti e a pari set infatti andrà analizzata la differenza game. Insomma una situazione con due match ancora da giocare decisamente ingarbugliata.

ATP Finals: il tabellone