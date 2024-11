ATP Finals, Alcaraz torna a dare spettacolo: Rublev dominato e Sinner avvisato. Ma il futuro di Carlos dipende da Ruud

Alcaraz torna a sorridere e a vincere contro Rublev, mandando un segnale importante a Sinner e Zverev: ma Carlitos non ha il destino nelle proprie mani per le semifinali delle ATP Finals

Dopo non essere apparso al meglio durante il match perso lunedì contro Casper Ruud e aver interrotto l’allenamento di martedì, c’era molta preoccupazione sulle condizioni di Carlos Alcaraz, vittima di sintomi influenzali sin dal suo arrivo a Torino per le Nitto ATP Finals. Preoccupazione rientrata dopo la netta vittoria di oggi, mercoledì 13 novembre, in due set (6-3 7-6) su Andrey Rublev.

Il successo sul russo tiene in corsa per un posto in semifinale Carlitos, il quale non ha però il destino nelle proprie mani, perché anche in caso di successo nell’ultimo incontro del gruppo John Newcombe contro Alexander Zverev lo spagnolo potrebbe venire estromesso dai migliori quattro del torneo dei maestri.

Primo set: è un Alcaraz diverso rispetto a lunedì

Che non sia la stessa versione di Carlos Alcaraz alla quale abbiamo assistito lunedì contro Casper Ruud è evidente sin dai primi game. Lo spagnolo appare infatti più brillante fisicamente e, soprattutto, divertito dal suo gioco e più positivo quando si gira a guardare il proprio angolo, che durante il match contro il norvegese sembrava vittima dello sconforto più totale.

Dopo qualche gioco interlocutorio, nel quinto game Alcaraz si procura due chance di strappare la battuta a Rublev, il quale le annulla alla grande rimanendo on serve. Il russo non può però nulla nel gioco successivo al servizio, quando da 40-15 si fa rimontare e poi brekkare alla prima chance ai vantaggi da Carlos, che sulle ali dell’entusiasmo conquista anche i successivi due giochi.

Secondo set: Rublev alza il livello, ma Alcaraz trionfa al tie-break

Il secondo set è certamente più combattuto del primo, merito di Rublev, che alza il proprio livello e riesce a tenere testa ad Alcaraz. Nessuno dei due riesce infatti a scalfire i turni di servizio dell’avversario, con il set che giunge abbastanza rapidamente al tie-break, dove Carlos parte bene andando subito avanti di un mini-break, salvo poi commettere un doppio-fallo sul 5-3 che permette al russo di tornare on serve. Alla fine a trionfare è però Carlitos per 10-8.

Alcaraz si qualifica se…

Alcaraz è tornato e la vittoria di oggi ne è testimone, ma per qualificarsi alle semifinali dovrà battere Alexander Zverev, meglio ancora se senza perdere set. Ma anche in caso di vittoria contro il tedesco lo spagnolo non sarebbe certo della qualificazione, visto che in caso di eventuale sconfitta oggi di Ruud contro il teutonico e successo del norvegese con il russo nell’ultimo turno sarebbero tre i giocatori a quota due vittorie e in quel caso sarebbe prima il numero di set vinti e poi il rapporto game vinti/persi a decretare chi volerà in semifinale alle ATP Finals.

ATP Finals: il tabellone del torneo