ATP Finals, Zverev non si preoccupa di Sinner ma delle palline: "Sono pericolose per gomiti e polsi"

Il singolare allarme del tennista tedesco: "Ho fatto ricerche, sono più lente e provocano problemi di salute a molti giocatori. A lungo termine possono rappresentare un problema".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Più che da Jannik Sinner e dal pubblico torinese tutto dalla sua parte – ma che non tifa in modo caldo e appassionato come su altri campi: e anche questo sta provocando, paradossalmente qualche polemica – Alexander Zverev si dice preoccupato da un’altra questione “importante”: quella relativa alle palline. Le palline da gioco utilizzate da qualche anno a questa parte, secondo il numero 2 della classifica ATP, rappresentano un grosso problema: sarebbero infatti pericolose per la salute dei giocatori.

ATP Finals, a Torino Zverev lancia l’allarme palline

L’argomento è saltato fuori dopo la convincente vittoria su Andrey Rublev nella prima partita del girone eliminatorio delle ATP Finals, in sala stampa. E, a quanto pare, sta molto a cuore a Zverev, che ne ha parlato a lungo e con cognizione di causa. “Quello delle palline è un argomento importante”, ha sottolineato il tedesco. “Sono entrato in modalità ricerca, ho chiesto informazioni alle aziende che le producono e ho scoperto che dall’epoca della pandemia sono peggiorate, diventando molto più lente. Ecco perché molti giocatori ora hanno problemi al gomito e al polso“.

Taglio dei costi dopo il Covid: palline di qualità minore

Zverev ha indagato anche sul motivo che ha portato a questo cambiamento nella produzione delle palline da gioco: “Le aziende hanno cercato di tagliare i costi e attualmente stanno usando un materiale diverso, un tipo di gomma che rende le palline da tennis tra il 30% e il 60% mediamente più lente rispetto al periodo prima del Covid. Ciò che accade ora con le palline è che l’aria e la pressione diminuiscono a causa del materiale che non le trattiene all’interno. Volano molto velocemente nell’aria per i primi due-tre metri, poi rallentano”.

Il monito di Sascha: “A lungo andare grossi problemi”

Secondo Zverev siamo solo agli inizi di una fase potenzialmente molto pericolosa e i cui effetti saranno visibili con chiarezza tra qualche anno, se nessuno sarà intervenuto nel frattempo: “Non ho motivo di lamentarmi per quanto mi riguarda, sono il numero 2 al mondo, ho avuto una stagione grandiosa e non mi lamento certo per i risultati. Penso solo che, a lungo termine, la salute dei giocatori potrebbe far i conti con un grosso problema, viste le palline da tennis che abbiamo al momento“.